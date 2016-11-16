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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 14:22 BJT

新兴汇市：亚币涨跌互见，人民币触及八年低位

马币/美元跌0.3%至4.3490，为1月22日以来最疲弱水准，市场交投偏淡。
    
    尽管马来西亚政府公债价格多上涨，但未能给马币提供支撑。
    
    韩元/美元稍早一度上扬0.5%，短暂领涨新兴亚币。
    
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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            109.00    109.22   +0.20  +10.37    120.30
    坡元            1.4148    1.4130   -0.13   +0.19    1.4175
    台币          31.799    31.870   +0.22   +3.98    33.066
    韩元           1168.62   1170.60   +0.17   +0.54   1174.95
    泰铢             35.45     35.37   -0.23   +1.61     36.02
    菲律宾披索       49.23     49.17   -0.12   -4.73     46.90
    印尼卢比      13360.00  13360.00   +0.00   +3.18  13785.00
    印度卢比       67.77     67.74   -0.04   -2.39     66.15
    马币            4.3470    4.3340   -0.30   -1.31    4.2900
    人民币          6.8683    6.8565   -0.17   -5.48    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译 蔡美珍/王琛/张若琪 审校 高琦/王颖/白云)

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