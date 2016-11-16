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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 14:18 BJT

日本股市：日圆贬值协助日经收升1.1%，债券收益率上涨拉抬银行股

路透东京11月16日 - 日股日经指数周三升至九个半月高位，日圆走软支撑出口股，日本公债收益率上涨提振银行股。

日经指数 收高1.1%至17,862.21点，创2月1日以来高位。

市场预期美国总统当选人特朗普将加大支出并推动通胀加速上升，进而会提升利率，这种预期隔夜扶助美元兑日圆 升至五个月高点109.34。

东证银行股指数 跳涨5.1%至1月以来最高位，因随着10年期日本公债收益率转为正值，预期收益率上涨将提高银行获利。

东证股价指数 涨1.3%至1,421.65点，JPX-日经400指数 亦收高1.3%至12,777.92点。(完)

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