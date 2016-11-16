日本股市：日圆贬值协助日经收升1.1%，债券收益率上涨拉抬银行股

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京11月16日 - 日股日经指数周三升至九个半月高位，日圆走软支撑出口股，日本公债收益率上涨提振银行股。
日经指数 收高1.1%至17,862.21点，创2月1日以来高位。
市场预期美国总统当选人特朗普将加大支出并推动通胀加速上升，进而会提升利率，这种预期隔夜扶助美元兑日圆 升至五个月高点109.34。
东证银行股指数 跳涨5.1%至1月以来最高位，因随着10年期日本公债收益率转为正值，预期收益率上涨将提高银行获利。
东证股价指数 涨1.3%至1,421.65点，JPX-日经400指数 亦收高1.3%至12,777.92点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。