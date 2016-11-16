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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 16:59 BJT

台湾汇市：台币兑美元因外资及出口商抛汇收升，惟新兴市场货币仍看贬

* 台币连两日收升
    * 外资及出口商抛汇，但午后特定外资买汇缩减升幅
    * 新兴市场货币仍不被看好，外界关注人民币走弱
    * 明日台币波动区间料在31.750-31.900

    路透台北11月16日 - 台币兑美元 周三收升。国际美元走势稍事休息，今日外
资先抛汇后买汇，尾盘台币缩减升幅，全日交投不算太热络。展望后市，国际美元仍被看好
，包括台币等新兴货币仍看弱。
    
    汇银人士表示，出口商盘初虽入场抛汇，但量并不大。上午主要来自于外资抛汇力道，
推升台币走强，不过午后特定外商银买汇则令台币升幅缩小。至于央行动作虽不大，但市场
人士大多认为央行仍倾向促贬台币。    
    
    〞今天没有爆大量，可能不同的外资有不同的做法。〞一位民营商银交易员说。
    
    多数交易员认为，短期内外资汇出的量不大，但长线仍不能排除外资可能持续撤出新兴
市场，新兴市场货币续走弱的可能性不小。
    
    也有交易员指出，近期人民币走势特别疲弱，不排除可能拖累亚洲其他新兴市场货币。
    
    亚洲新兴货币周三涨跌互见，市场对亚币的看法仍偏空，因预期一个月后美国将升息。
中国央行调降人民币中间价 ，人民币兑美元 再创八年低位。 
    
    美元兑一篮子货币周三从11个月高位回落，在过去一周上涨后稍事休整；受特朗普赢得
美国选举推动，美国公债收益率上涨，带动美元在过去一周大涨。 
    
    今日韩元兑美元 收报1,169.2，上日收在1,170.6。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报31.787/31.848，上日收在31.76
0。 

    台湾股市周三小幅收升，中止连续三日跌势。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股
卖超80.27亿台币，连六个交易日卖超共计742.07亿台币。  
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.750-31.900。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.848     31.870  31.733-31.879   31.830      6.40    5.68
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.848     31.866  31.740-31.848   31.800      3.62    3.62
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.010/0.030                -0.010/0.010
 美元/台币六个月期        -0.095/-0.055              -0.110/-0.070
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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