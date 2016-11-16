台湾汇市：台币兑美元因外资及出口商抛汇收升，惟新兴市场货币仍看贬

* 台币连两日收升 * 外资及出口商抛汇，但午后特定外资买汇缩减升幅 * 新兴市场货币仍不被看好，外界关注人民币走弱 * 明日台币波动区间料在31.750-31.900 路透台北11月16日 - 台币兑美元 周三收升。国际美元走势稍事休息，今日外 资先抛汇后买汇，尾盘台币缩减升幅，全日交投不算太热络。展望后市，国际美元仍被看好 ，包括台币等新兴货币仍看弱。 汇银人士表示，出口商盘初虽入场抛汇，但量并不大。上午主要来自于外资抛汇力道， 推升台币走强，不过午后特定外商银买汇则令台币升幅缩小。至于央行动作虽不大，但市场 人士大多认为央行仍倾向促贬台币。 〞今天没有爆大量，可能不同的外资有不同的做法。〞一位民营商银交易员说。 多数交易员认为，短期内外资汇出的量不大，但长线仍不能排除外资可能持续撤出新兴 市场，新兴市场货币续走弱的可能性不小。 也有交易员指出，近期人民币走势特别疲弱，不排除可能拖累亚洲其他新兴市场货币。 亚洲新兴货币周三涨跌互见，市场对亚币的看法仍偏空，因预期一个月后美国将升息。 中国央行调降人民币中间价 ，人民币兑美元 再创八年低位。 美元兑一篮子货币周三从11个月高位回落，在过去一周上涨后稍事休整；受特朗普赢得 美国选举推动，美国公债收益率上涨，带动美元在过去一周大涨。 今日韩元兑美元 收报1,169.2，上日收在1,170.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报31.787/31.848，上日收在31.76 0。 台湾股市周三小幅收升，中止连续三日跌势。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股 卖超80.27亿台币，连六个交易日卖超共计742.07亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.750-31.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.848 31.870 31.733-31.879 31.830 6.40 5.68 司 元太外汇经纪公 31.848 31.866 31.740-31.848 31.800 3.62 3.62 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.030 -0.010/0.010 美元/台币六个月期 -0.095/-0.055 -0.110/-0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)