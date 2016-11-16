《汇市简讯》欧洲开盘：股市受到支撑，新兴市场货币卖压减弱

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 美元/日圆下滑0.06%，欧元/美元上涨0.26%，澳元/美元下跌0.22%，新西兰元/美元下滑0.1%
* 英镑/美元上涨0.22%，美元/坡元上涨0.21%，美元/人民币上涨0.19%，美元/离岸人民币升0.09%
* 日股日经指数收涨1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.58%，美国原油期货升0.57%，10年期美国公债收益率报2.2278%，10年期日债收益率触及0.015%
* 澳洲第三季薪资增幅创纪录最低，对通胀构成下行风险
* IFR欧洲开盘图 tmsnrt.rs/2eaw4hx
(编译 高琦 审校 于春红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。