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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 14:51 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：股市受到支撑，新兴市场货币卖压减弱

0641 GMT

* 美元/日圆下滑0.06%，欧元/美元上涨0.26%，澳元/美元下跌0.22%，新西兰元/美元下滑0.1%

* 英镑/美元上涨0.22%，美元/坡元上涨0.21%，美元/人民币上涨0.19%，美元/离岸人民币升0.09%

* 日股日经指数收涨1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.58%，美国原油期货升0.57%，10年期美国公债收益率报2.2278%，10年期日债收益率触及0.015%

* 澳洲第三季薪资增幅创纪录最低，对通胀构成下行风险

* IFR欧洲开盘图 tmsnrt.rs/2eaw4hx

(编译 高琦 审校 于春红)

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