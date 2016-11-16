欧股业绩：荷兰银行第三季基本获利增长19%超出预期；将进一步裁员

路透阿姆斯特丹11月16日 - 荷兰银行 周三公布，第三季基本获利增长19%至6.07亿欧元(6.52亿美元)，好于预期，受荷兰经济增长及不良贷款减少提振。

路透访问的分析师此前预估，该行第三季基本获利为5.01亿欧元，低于上年同期的5.09亿欧元。

荷兰银行还称，将进一步裁员1,500人，从而再节省4亿欧元。该公司在9月宣布裁减975-1,375个岗位，作为其在2020年之前削减2亿欧元成本举措的一部分。

“在实施所有计划后，到2020年公司员工总数将较2015年的26,500人减少13%至最多23,000人，”荷兰银行说。

荷兰银行执行长Gerrit Zalm在一份声明中说，基本获利增长归功于“持续强劲的净利息收入、成本控制和较低的减记。”(完) (编译 汪红英；审校 高琦)