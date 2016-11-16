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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 15:51 BJT

香港房地产：政府称有充足时间准备地契续期工作，市民无须忧虑--官员

路透香港11月16日 - 对于2047年土地契约到期的问题，香港发展局局长陈茂波表示，根据目前掌握的资料，从现在到2024年，没有一般商住契约届满，因此政府有充足时间准备，并会在适当时候作出安排应对有关地契续期工作。

陈茂波周三出席立法会回答议员提问时重申，自特区政府成立至今，政府一直按照有关政策处理期满土地契约的续期事宜，且政策明确清晰；市民无须忧虑，亦不要被一些无事实根据的揣测或片面的言论所影响，在恐慌中出售自己的物业。

他称，地政总署目前并没有备存所有2047年到期土地契约的现成资料，但署方近月已展开这方面的工作，目标是整理和编备有关的土地契约资料，以便为契约续期工作作出准备和安排。

根据香港特区政府在1997年7月公布的政策声明，没有续期权利的契约，在期满时可由特区政府全权酌情决定续期50年而无须补缴地价，惟须每年缴纳租金相当于土地应课差饷租值的3%。陈茂波表示，上述政策自生效以来，撇除那些基于政策考虑作特别用途的契约，绝大部分没有续期权利的契约均获续期。

早年，香港土地契约的年期分为75年、99年或999年三种。其后，港岛及九龙市区的土地契约年期划一为75年，并容许该等契约续期但承租人须缴付重新评估的地税。而在1985年5月《中英联合声明》生效之日至1997年6月底的回归前一段期间，当局按照《联合声明》规定，一般批租土地契约年期，不得超逾2047年6月30日（即香港回归中国50年后）。在回归以后，一般新批政府土地契约为期50年，故此租期早已超逾2047年。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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