香港金融：金融发展局回应上市监管谘询文件，指应更清楚说明监管目的

路透香港11月16日 - 香港证监会与港交所 联合提出的上市监管谘询期将于本周五结束。香港政府谘询机构--金融发展局回应意见认为，两间监管机构应该更加清楚说出个中监管目的，又建议证监会厘清其执行人员于上市监管委员会和上市政策委员会的角色。

谘询文件就改善港交所的上市监管决策及管治架构提出建议，包括由证监会透过两个新成立的委员会与交易所集中处理该等对市场质素、市场竞争力及发展而言属重要的上市政策及决策。谘询期原本为期三个月至9月中旬结束，然业界有不少反对声音，其后谘询期延长两个月。

金发局在9月的回应意见中提出多项建议，首先是证监会与港交所应更清楚说出谘询文件的监管目的。

金发局又建议，证监会应厘清其执行人员于上市监管委员会和上市政策委员会的角色。除了建立新的上市监管委员会，现有上市委员会可以加入两名证监会行政人员，以旁听形式参与上市委员会会议，即使上市委员会遭到挑战，也能维护监管机构的权威。此举亦会去除一层程序并达至谘询文件关于提高效率之设想。

金发局认为，证监会行政总裁不应成为上市政策委员会的当然成员。而上市政策委员会成员应由收购合并委员会主席、证监会企业融资部执行董事及高级董事、上市委员会主席及两名副主席、港交所两名非执行董事及行政总裁组成，以令持份者的代表性更为平衡。

同时，评核上市部门职员表现的工作应由上市部门主管负责，并征询上市委员会主席及副主席的意见。而上市部门主管的评核工作应由港交所行政总裁负责，并征询上市委员会主席及副主席的意见。不过，上市政策委员会不应参与有关评核过程。

此外，港交所董事会应在上市政策上扮演一个角色。证监会/港交所亦应厘清上市委员会成员任期不应超过两年，而上市委员会主席任期最多四年。（完）

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