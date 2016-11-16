金属期市：伦敦期铜连跌第二日，市场期待美国基础建设支出计划的细节

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
伦铜上周五攀升至2015年6月来最高位每吨6,025.50美元，录得2011年以来的最大周线涨幅，受美国总统当选人特朗普承诺增加基础设施支出提振。
“铜价走势有些盘整，因投资者正拭目以待特朗普关于基建支出的具体计划。”Argonaut Securities分析师Helen Lau说道。
对最大铜消费国中国的需求有望改善的预期，在过去几周对期铜价格构成支撑。
伦敦金属交易所(LME)周二发布的交易商持仓报告显示，上周五，基金交易的期铜净多头头寸较前周增加18%，至63,870口。
美国商品期货交易委员会周一发布的数据显示，截至11月8日当周，对冲基金和货币经理将纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多头头寸增加至纪录高位59,263口。
上海期铝 收低近4%，报每吨13,600元人民币，LME期铝 下滑1.2%，报每吨1,715美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 于春红/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。