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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 16:04 BJT

金属期市：伦敦期铜连跌第二日，市场期待美国基础建设支出计划的细节

伦铜上周五攀升至2015年6月来最高位每吨6,025.50美元，录得2011年以来的最大周线涨幅，受美国总统当选人特朗普承诺增加基础设施支出提振。

“铜价走势有些盘整，因投资者正拭目以待特朗普关于基建支出的具体计划。”Argonaut Securities分析师Helen Lau说道。

对最大铜消费国中国的需求有望改善的预期，在过去几周对期铜价格构成支撑。

伦敦金属交易所(LME)周二发布的交易商持仓报告显示，上周五，基金交易的期铜净多头头寸较前周增加18%，至63,870口。

美国商品期货交易委员会周一发布的数据显示，截至11月8日当周，对冲基金和货币经理将纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多头头寸增加至纪录高位59,263口。

上海期铝 收低近4%，报每吨13,600元人民币，LME期铝 下滑1.2%，报每吨1,715美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/孙茉莉; 审校 于春红/白云)

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