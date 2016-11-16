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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 16:03 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨盘中触及近16个月高位，因日圆贬值及油价上扬

美元/日圆创五个月高位，受到特朗普赢得美国大选后美债收益率的上升所推动。

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高12.1日圆，报每公斤212.4日圆。盘中触及2015年7月24日以来的最高212.4日圆。

“亚币一直在走软，给市场带来提振，”东京一位交易员称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨935元人民币，收于每吨16,540元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤172美分，上涨5.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉/艾茂林)

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