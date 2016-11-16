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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 16:20 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌到1.0700，但没有触发停止单

0806 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘走势停滞，欧洲开盘后卖压迅速涌现

* 自1.0747跌到1.0700的障碍位，但下方的停止单未被触发

* 据闻大量停止单目前看来都偏离了目标

* 欧元/英镑的卖单看起来引领了欧元/美元的走势

* 鲜有技术支撑

(编译 高琦 审校 白云)

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