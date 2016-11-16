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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 16:29 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在115.40的做多已经触及目标117.40

0812 GMT

* 欧元/日圆继续反弹，转换线和基准线正向关联

* 11月9日蜡烛图上形成的长下影线发出看多讯号

* 近期在云区下方的多次突破失败，意味着上档风险继续增加

* 我们在115.40的做多，已经触及目标117.40

* 我们计划在汇率走低之际再次做多

* 技术图：tmsnrt.rs/2eZeImo

(编译 高琦 审校 白云)

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