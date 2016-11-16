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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 16:24 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月16日

11月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:22时，1港元=0.8685人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.63%，低于上交易日收盘的25.66%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.40      4.48      1.11
 建设银行                                          5.31      5.46      1.10
 中国银行                                          3.39      3.36      1.14
 农业银行                                          3.16      3.11      1.15
 招商银行                                         18.12     18.12      1.13
 中信银行                                          6.33      4.85      1.47
 交通银行                                          5.70      5.83      1.10
 民生银行                                          9.19      8.82      1.18
 中国人寿                                         22.98     20.10      1.29
 中国平安                                         35.02     40.55      0.98
 中国太保                                         29.98     27.85      1.22
 中信证券                                         17.46     17.66      1.12
 新华人寿                                         44.33     35.30      1.42
 海通证券                                         16.95     14.24      1.34
 华能国际                                          7.17      4.62      1.75
 大唐发电                                          3.98      2.05      2.19
 华电国际                                          5.03      3.13      1.82
 中煤能源                                          6.65      4.18      1.80
 中国神华                                         17.21     16.12      1.21
 中国石油                                          7.43      5.21      1.61
 兖州煤业                                         13.23      5.65      2.65
 中国石化                                          4.99      5.30      1.06
 上海石化                                          6.02      3.99      1.70
 中海油服                                         12.70      7.15      2.01
 仪征化纤                                          4.01      1.53      2.96
 中国铝业                                          4.23      3.25      1.47
 江西铜业                                         20.12     11.44      1.99
 洛阳钼业                                          4.17      1.87      2.52
 紫金矿业                                          3.59      2.63      1.54
 马钢股份                                          2.95      1.94      1.72
 鞍钢股份                                          4.84      4.29      1.27
 重庆钢铁                                          2.52      2.50      1.14
 海螺水泥                                         18.05     22.05      0.92
 洛阳玻璃                                         25.61      5.46      5.30
 京城机电                                         10.85      3.60      3.40
 中联重科                                          4.81      3.22      1.69
 金隅股份                                          4.60      2.91      1.79
 中国国航                                          7.65      5.03      1.72
 东方航空                                          6.55      3.51      2.11
 南方航空                                          7.50      4.34      1.95
 中国远洋                                          5.88      2.93      2.27
 中海集运                                          4.53      1.70      3.01
 中集集团                                         16.05     11.24      1.61
 中海发展                                          7.46      4.46      1.89
 宁沪高速                                          8.94     10.30      0.98
 深高速                                            9.21      7.51      1.39
 成渝高速                                          5.01      3.05      1.86
 皖通高速                                         17.03      6.24      3.08
 广深铁路                                          4.49      4.19      1.21
 中国南车                                          9.93      6.95      1.61
 中国交建                                         15.78      8.92      2.00
 中国铁建                                         11.63     11.00      1.19
 中国中铁                                          9.37      6.77      1.56
 长城汽车                                         10.59      6.88      1.74
 比亚迪                                           55.73     45.90      1.37
 广汽集团                                         25.15      9.22      3.08
 青岛啤酒                                         31.09     30.80      1.14
 白云山                                           25.56     18.84      1.53
 新华制药                                         14.00      6.06      2.61
 海信科龙                                         11.05      6.72      1.86
 南京熊猫                                         14.97      7.28      2.32
 晨鸣纸业                                          9.58      6.74      1.61
 上海医药                                         20.21     19.46      1.17
 中兴通讯                                         16.44     11.88      1.56
 东方电气                                         10.06      6.08      1.87
 潍柴动力                                         10.09     12.16      0.94
 东北电气                                          8.35      3.12      3.02
 广船国际                                         28.00     11.46      2.76
 昆明机床                                          8.71      2.92      3.37
 一拖股份                                         11.82      4.48      2.98
 北辰实业                                          4.27      2.57      1.88
 创业环保                                          9.06      4.34      2.36
 中国中冶                                          4.59      2.57      2.02
 金风科技                                         17.03     11.22      1.71
 丽珠                                             58.38     47.55      1.39
 万科                                             26.68     21.05      1.43
 郑煤机                                            6.80      3.86      1.99
 大连港                                            3.30      1.49      2.50
 山东墨龙                                         12.51      3.86      3.66
 浙江世宝                                         48.54     12.58      4.36
 复星医药                                         23.97     23.85      1.14
 光大银行                                          3.89      3.46      1.27
 东江环保                                         19.53     13.40      1.65
 上海电气                                          8.42      3.70      2.57
 广发证券                                         19.16     17.86      1.21
 华泰证券                                         20.98     16.86      1.41
 东方证券                                         16.76      8.30      2.28
 光大证券                                         17.79     12.08      1.66
 招商证券                                         19.20     12.26      1.77
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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