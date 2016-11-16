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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 17:19 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收跌至6.87关口，净购汇格局延续人民币仍承压

* 人民币收跌至6.87再创近八年新低
    * 中间价九连跌创逾八年新低
    * 美指在百点关口徘徊，人民币继续承压
    * 监管放任净购汇格局延续
    * 结售汇逆差收窄但资本流出压力仍在

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京11月16日 - 人民币兑美元即期 周三收跌至6.87关口，再创近八年
新低；而中间价亦九连跌至逾八年新低。交易员称，美指 继续在百点关口附近徘徊，
人民币贬值压力空前增加，而最近监管层放任净购汇格局延续，人民币后市继续承压。
    
    特朗普当选美国总统意外大幅推高美指，相应给人民币施加贬值压力。香港离岸人民币
 今日亦跌破6.88元关口。最近不足十个交易日，人民币即期、离岸人民币和中间价
都下跌逾千点，跌逾1.6%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。
    
    交易员指出，最近人民币汇价波动明显放大，贬值幅度亦超出之前预期，个人购汇需求
上升，加上很多企业纷纷加入购汇大潮，即期购汇并在远期购汇以锁定汇率风险，但由于监
管放任，大行也较少提供美元流动性，整体汇市很难出清，推动人民币继续贬值。
    
    “今天在6.88的位置大行还是稍微压了压，可能稍微控制一下节奏。”一中资行交易员
称。“10月结售汇逆差收窄有些出乎意料，我们本来判断是要扩大的。不过人民币跌这么快
资本流出的压力应该还挺大的。”   
        
    中国国家外汇管理局公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，环比收窄近五成，上月为
逆差284亿美元。外管局并称，10月份跨境资金流出压力有所缓解，当月一些有利于外汇供
求趋向平衡的因素发挥了积极作用，其中主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降。 
    
    亦有股份行交易员指出，以前很多企业都认为人民币不会跌破6.8，现在一旦跌破了，
就得赶紧购汇，进行远期锁汇。由于市场没法出清购汇盘，一点点购汇量有时就会把人民币
汇价打下去。
    
    交易员们指出，未来还是要紧密关注美指动向，以及特朗普当选后的真正施政纲要，美
元是否会回落，中间价将会怎么调整，不排除央行正在施行退出汇市常态性干预。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三从11个月高位回落，在过去一周上涨后稍事休整
；受特朗普赢得美国选举推动，美国公债收益率上涨，带动美元在过去一周大涨。 
      
    以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及
离岸市场人民币的主要报价：
                   
 在岸市场人民币兑美元           今日         上日        升贬
 即期成交价格                   6.87         6.853       -0.25%
 中间价                         6.8592       6.8495      -0.14%
 成交额                         314.09亿美   276.6亿美   
                                元           元          
 日内波动幅度(pips)             116          日低6.8721  日高6.86
                                                         05
 今年以来升贬幅度                                        -5.48%
 2005年汇改以来升贬幅度                                  20.47%
 一年期美元/人民币掉期          550                      
                                                         
 
 离岸人民币市场                 今日         上日        
 CNH即期                        6.8806       6.8736      
 一年期NDF                      7.0625       7.037       
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8702；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3861、6.2954和8.5753。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)

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