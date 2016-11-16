中国期市：铁矿石期货大跌逾6%，卖压持续且钢价也进一步下降

Metal Bulletin的数据显示，中国青岛港交割的铁矿石期货.IO62-CNO=MB周二跌6.5%至每吨72.68美元。现货指标价格11月11日曾触及2014年10月以来最高水准79.81美元。

铁矿石价格飙涨，也是受到了中国厂商对高品位铁矿石买兴增加的推动，使用高品位矿石就可以少用些炼焦煤。

“只要焦煤价格维持在高位，我们预计铁矿石价格可能就会在年底之前保持在高位。但这个价格似乎是接近于大约每吨60美元，而不是当前的现货价格，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在报告中表示。

钢材期货价格连续第三日大幅下挫。上海期交所螺纹钢 跌3.9%至每吨2,816元人民币。螺纹钢期货未平仓合约周一触及230万口，为2014年5月以来最低。