中国期市：铁矿石期货大跌逾6%，卖压持续且钢价也进一步下降

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
Metal Bulletin的数据显示，中国青岛港交割的铁矿石期货.IO62-CNO=MB周二跌6.5%至每吨72.68美元。现货指标价格11月11日曾触及2014年10月以来最高水准79.81美元。
铁矿石价格飙涨，也是受到了中国厂商对高品位铁矿石买兴增加的推动，使用高品位矿石就可以少用些炼焦煤。
“只要焦煤价格维持在高位，我们预计铁矿石价格可能就会在年底之前保持在高位。但这个价格似乎是接近于大约每吨60美元，而不是当前的现货价格，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在报告中表示。
钢材期货价格连续第三日大幅下挫。上海期交所螺纹钢 跌3.9%至每吨2,816元人民币。螺纹钢期货未平仓合约周一触及230万口，为2014年5月以来最低。
焦煤 涨0.4%至每吨1,569元人民币，焦炭 跌1%至2,057元人民币。(完) (编译 王洋/孙茉莉/王颖；审校 高琦/李春喜/于春红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。