《全球汇市》美元持稳接近11个月高位，欧元走势疲弱

继周二创下五个月高点109.34日圆后，美元兑日圆涨0.2%至109.46日 圆。美元兑英镑和加元则小幅走弱。 “买入美元可能仍是主要交易，”伦敦另一家跨国银行的资深交易员 说道。 “最初的直接反应已经退去。我们可能会见到一些反复的情况，但总 体上美元应会保持强势。我不清楚欧元/美元能否达到平价汇率，但或许 定能再度触及1.05水准。” 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0722 1.0720 +0.02 -1.27 1. 0860 美元/日圆 109.44 109.15 +0.27 -9.03 12 0.30 欧元/日圆 117.34 117.04 +0.26 -10.06 13 0.47 美元/瑞郎 1.0011 1.0017 -0.06 -0.07 1. 0018 英镑/美元 1.2492 1.2453 +0.31 -15.24 1. 4738 美元/加元 1.3454 1.3447 +0.05 -2.78 1. 3839 美元/离岸人民币 6.8779 6.8712 +0.10 +4.72 6. 5680 澳元/美元 0.7525 0.7556 -0.41 +3.44 0. 7275 新西兰元/美元 0.7086 0.7098 -0.17 +3.82 0. 6825 澳元/日圆 82.360 82.450 -0.11 -6.00 87 .620 新西兰元/日圆 77.580 77.400 +0.23 -5.37 81 .980 英镑/日圆 136.70 135.97 +0.54 -22.86 17 7.22 澳元/新西兰元 1.0612 1.0635 -0.22 -0.49 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 白云/汪红英/刘秀红/王琛；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/高琦)