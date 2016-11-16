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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 16:44 BJT

《全球汇市》美元持稳接近11个月高位，欧元走势疲弱

继周二创下五个月高点109.34日圆后，美元兑日圆涨0.2%至109.46日
圆。美元兑英镑和加元则小幅走弱。
    
    “买入美元可能仍是主要交易，”伦敦另一家跨国银行的资深交易员
说道。
    
    “最初的直接反应已经退去。我们可能会见到一些反复的情况，但总
体上美元应会保持强势。我不清楚欧元/美元能否达到平价汇率，但或许
定能再度触及1.05水准。”
        
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.0722  1.0720  +0.02  -1.27  1.
0860
    美元/日圆            109.44  109.15  +0.27  -9.03  12
0.30
    欧元/日圆         117.34  117.04  +0.26 -10.06  13
0.47
    美元/瑞郎            1.0011  1.0017  -0.06  -0.07  1.
0018
    英镑/美元            1.2492  1.2453  +0.31 -15.24  1.
4738
    美元/加元            1.3454  1.3447  +0.05  -2.78  1.
3839
    美元/离岸人民币      6.8779  6.8712  +0.10  +4.72  6.
5680
    澳元/美元            0.7525  0.7556  -0.41  +3.44  0.
7275
    新西兰元/美元        0.7086  0.7098  -0.17  +3.82  0.
6825
    澳元/日圆         82.360  82.450  -0.11  -6.00  87
.620
    新西兰元/日圆     77.580  77.400  +0.23  -5.37  81
.980
    英镑/日圆         136.70  135.97  +0.54 -22.86  17
7.22
    澳元/新西兰元     1.0612  1.0635  -0.22  -0.49  1.
0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 白云/汪红英/刘秀红/王琛；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林/高琦)

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