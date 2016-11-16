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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 17:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能跌向2015年12月低点

0902 GMT

* 我们寻求在1.0810做空欧元/美元

* 计划利用近期反弹机会作空

* 周二高点1.0816构成短线重要阻力位

* 上周试图站上日线云区的努力失败，面临跌向1.0646的威胁

* 11月9日蜡烛图留下巨大的上影线，继续令汇率承压

* 技术图 tmsnrt.rs/2gfWkuM

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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