更正-欧洲汇市：英镑小涨，投资者关注英国就业市场数据

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(因译文有误，第八段应为英镑兑欧元小涨0.2%至“0.8592英镑”，非“85.92”)
路透伦敦11月16日 - 英镑兑美元和兑欧元周三微涨，投资者关注稍晚将公布的英国就业市场数据。
英镑兑欧元 周二最多下挫1.3%，据一份泄露给媒体的德勤(众信, Deloitte Touche)备忘录显示，英国并没有退出欧盟(EU)的总体策略，而且首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)内阁存在分歧，可能导致英国要迟六个月才能确定清晰的退欧谈判立场。
英镑随后扳回一些跌幅，因分析师对该备忘录不以为然，此前英国首相办公室和德勤均否认这份备忘录是受政府委托而撰写。
英镑兑美元周三小涨0.1%至1.2470。
“英镑仍受到英国退欧事宜的拖累，退欧带来的不确定性削弱了对英镑的买兴，”FXTM研究部门分析师Lukman Otunug表示。
给英镑更添压力的是通胀数据低于预期，表明物价升幅仍低于英国央行2%的目标。
但政治成为最近几个月来汇市的主导因素，英国公投退欧，以及关于退出程序的不确定性仍沉重拖累英镑。最新就业数据将于0930GMT发布，不大可能给市场带来太大影响。
英镑兑欧元 小涨0.2%至0.8592英镑，接近八周高位。
“似乎近期的英镑反弹要丧失动能，”荷兰国际集团的欧洲、中东和非洲地区(EMEA)首席外汇策略师Petr Krpata表示。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/王颖；审校 白云/汪红英)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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