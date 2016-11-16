更正-欧洲汇市：英镑小涨，投资者关注英国就业市场数据

(因译文有误，第八段应为英镑兑欧元小涨0.2%至“0.8592英镑”，非“85.92”)

路透伦敦11月16日 - 英镑兑美元和兑欧元周三微涨，投资者关注稍晚将公布的英国就业市场数据。

英镑兑欧元 周二最多下挫1.3%，据一份泄露给媒体的德勤(众信, Deloitte Touche)备忘录显示，英国并没有退出欧盟(EU)的总体策略，而且首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)内阁存在分歧，可能导致英国要迟六个月才能确定清晰的退欧谈判立场。

英镑随后扳回一些跌幅，因分析师对该备忘录不以为然，此前英国首相办公室和德勤均否认这份备忘录是受政府委托而撰写。

英镑兑美元周三小涨0.1%至1.2470。

“英镑仍受到英国退欧事宜的拖累，退欧带来的不确定性削弱了对英镑的买兴，”FXTM研究部门分析师Lukman Otunug表示。

给英镑更添压力的是通胀数据低于预期，表明物价升幅仍低于英国央行2%的目标。

但政治成为最近几个月来汇市的主导因素，英国公投退欧，以及关于退出程序的不确定性仍沉重拖累英镑。最新就业数据将于0930GMT发布，不大可能给市场带来太大影响。

英镑兑欧元 小涨0.2%至0.8592英镑，接近八周高位。

“似乎近期的英镑反弹要丧失动能，”荷兰国际集团的欧洲、中东和非洲地区(EMEA)首席外汇策略师Petr Krpata表示。(完)

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