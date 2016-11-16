欧元债市：欧元区公债再度下跌，特朗普政策前景仍存极大不确定性

他说，一方面扩张性政策和通胀上升前景推高发达国家债券收益率；另一方面美国保护主义可能会破坏新兴市场并损及全球增长前景。

自11月9日美国大选结果揭晓以来，特朗普1万亿美元财政支出刺激计划的前景，已经把整个发达国家市场的公债收益率普遍推高。

“多数欧洲投资者关注的是，这对欧洲央行的政策来说意味着什么，二线国家已成为欧洲央行政策的最大受益者，”Schroeder说。

这也许可以解释，为何南欧公债收益率最近几个交易日如此震荡。意大利10年期公债收益率在过去一周的波动区间在1.60-2.16%。0840GMT，该收益率再次突破2%，上涨9个基点至2.05%。

德国10年期公债 收益率涨3.2个基点至0.33%。(完)

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