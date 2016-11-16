中国新债：海南定向发行140亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月16日 - 中国海南省财政厅周三公告称，当日采用定向承销方式发行了总额139.9519亿元人 民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.73%、2.92%、3.20%和3 .24%。 专项债含五年和10年期，两批债利率均较区间下限（国债五日均值）上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 18.6224 3 2.73 2.38 35 15 券 28 5 2.92 2.54 38 15 28 7 3.20 2.78 42 15 18.4 10 3.24 2.82 42 15 小计 93.0224 专项债 22.9295 5 2.92 2.54 38 15 券 24 10 3.24 2.82 42 15 小计 46.9295 合计 139.9519 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 杨淑祯)