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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 17:41 BJT

中国新债：海南定向发行140亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月16日 - 中国海南省财政厅周三公告称，当日采用定向承销方式发行了总额139.9519亿元人
民币的一般和专项地方债，其中一般债期限包括三、五、七和10年，中标利率分别为2.73%、2.92%、3.20%和3
.24%。
    
    专项债含五年和10年期，两批债利率均较区间下限（国债五日均值）上浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债    18.6224        3        2.73       2.38           35           15
   券                                                                 
              28          5        2.92       2.54           38           15
              28          7        3.20       2.78           42           15
             18.4        10        3.24       2.82           42           15
  小计     93.0224                                                         
 专项债    22.9295        5        2.92       2.54           38           15
   券                                                                 
              24         10        3.24       2.82           42           15
  小计     46.9295                                                               
  合计     139.9519                                                              
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完)

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 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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