重温稿-台湾货币市场：资金续紧短率再升，大型银行入场稳军心令调度有序

* 资金情势续紧，短率走升 * 大型银行稳军心，调度有序 * 短票成交利率区间向上 * 债券附买回利率也同步上扬 记者 高洁如 路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周三走坚。资金调度人士称，外资汇出使外商银普遍缺少资金，幸 而大型银行持续入场稳住阵脚，整体而言资金虽不算宽松，但调度井然有序。 交易员表示，大型银行持续供给市场资金，银行拆款续做相当活络；至于票券商则是减低拆款金额，增加 卖票水位。目前市场尚未出现跨月拆款资金供给，市场仍在等待。 一位民营银行交易员表示，目前外商银行的资金全面减少，不管供给资金的家数和天期都比较短。惟目前 仍需要向外商银行借入月底前到期的拆款资金。 〞这好像吸吗啡，但我没办法，〞前述交易人士表示。 除此之外，今日本地大型公股银行也有一些调度余裕。一家大型银行交易员表示，目前拆款予银行同业的 部分大都需要续做拆出，给予票券商的利率则稍有走高。 外资及陆资上日在台股卖超125.32亿台币，连五个交易日卖超共计661.80亿台币。 今日银行间一周拆款利率区间仍在0.25-0.29%；拆出予票券商拆款则在0.34-0.35%，上日在0.33-0.34%。 本地时间 17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.848 31.870 台湾加权股价指数<.TWII 8,962.22 8,931.03 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.310% 0.180-0.200% --一周拆款利率区间 0.182-0.360% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.300-0.355% **短票利率扬升** 短票方面，资金紧俏不好调度的情况仍然持续，部分票券商趁今日大型公股银行入场买短票，稍降拆款水 位；另外也有票券商先以卖月内短票为主，因应眼前情势。 有银行交易员表示，初级市场的银行或证券商一个月左右免保短票利率也走升，显示市场资金吃紧有相似 的情况。 〞我看这个利率短期内下不来，〞一位大型票券商交易员表示。 今日30天自保短票利率承作区间向右边靠一些，主要0.35-0.37%；上日区间在0.34-0.37%。今日大型银行 买入免保短票扬升1基点约在0.38%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.353%，区间在0.28-0.39%，成交金额为47.4 8亿台币；前日加权平均利率为0.354%，区间在0.25-0.40%，成交金额为51.70亿台币。 自保60天短票成交及加权平均利率上日在0.35-0.38%，平均利率是0.353%，成交金额37.59亿台币；前日短 票成交及加权平均利率均为0.29-0.37%，平均利率是0.348%，成交金额30.78亿台币。 台湾央行今日发行3,787亿台币定存单，较存单到期金额3,941.5亿台币，存单发行余额减154.5亿台币。 周四央行定存单到期3,194.0亿台币，以及周五1,594.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为844亿台币，累计超额准备为2,453亿台币、加计前期1%的 超额准备为3,904亿台币。 **债券附买回市场紧俏** 债券附买回市场方面，市场资金紧俏的情势丝毫未改，为求更多资金，交易商持续开高利率，债券附买回 利率续向右移动，虽然央行近两日已在货币市场减少冲销，但没有明显的助益。 多家交易员表示，今日投信被赎回，银行有钱但普遍不是很多，寿险则大多不续做，只有少数一、二家有 多钱，整体而言市况偏紧。 〞市况不好，(利率)到月底可能都有往上的压力。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率走高，区间向右移动。短天期银行承做公债RP利率主要落在 0.30-0.32%，上日在0.30-0.31%；公司债附买回利率主要成交在0.35-0.39%，上日在0.34-0.38%。 大型票券商与金融机构公司债的成交利率区间高位也向右移；短天期公债附买回利率区间在0.23-0.24%， 上日在0.20-0.23%；短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.25-0.28%，上日在0.21-0.25%；与银行承作的 公债不多，参考利率区间0.28-0.30%，公司债区间0.32-0.34%。(完) (审校 乔艳红)