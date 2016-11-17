路透调查：台湾10月外销订单金额料较连三月正成长，料年增3.35%

* 台湾10月外销订单金额预估年增3.35%(前月为年增3.9%) * 数据将于11月21日(周一)0800GMT公布 路透台北11月17日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾10月外 销订单金额料较上年同期增长3.35%，为连续第三个月增长。 先前分析师指出，第四季进入传统旺季，苹果 新品对出口数 据有所帮助，且台湾出口到中国已连续数月优于预期，外销接单来自中国 的也不少。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对10月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 2.70 法国巴黎银行 3.00 星展银行 3.70 富兰克林华美投 2.10 信 日盛投顾 4.50 元富投顾 6.30 永丰投顾 4.40 法国兴业银行 4.00 台新投顾 0.50 元大投顾 2.20 中值 3.35 (完) (撰写 李可柔; 审校)