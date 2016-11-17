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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 10:27 BJT

路透调查：台湾10月外销订单金额料较连三月正成长，料年增3.35%

* 台湾10月外销订单金额预估年增3.35%(前月为年增3.9%)
    * 数据将于11月21日(周一)0800GMT公布

    路透台北11月17日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾10月外
销订单金额料较上年同期增长3.35%，为连续第三个月增长。
    
    先前分析师指出，第四季进入传统旺季，苹果 新品对出口数
据有所帮助，且台湾出口到中国已连续数月优于预期，外销接单来自中国
的也不少。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对10月外销订单的预估年变动率：(%)
 金融机构          预估值
 澳盛银行           2.70
 法国巴黎银行       3.00
 星展银行           3.70
 富兰克林华美投     2.10
 信               
 日盛投顾           4.50
 元富投顾           6.30
 永丰投顾           4.40
 法国兴业银行       4.00
 台新投顾           0.50
 元大投顾           2.20
 中值               3.35
 (完) 

 (撰写 李可柔; 审校)

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