路透调查：台湾10月外销订单金额料较连三月正成长，料年增3.35%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 台湾10月外销订单金额预估年增3.35%(前月为年增3.9%) * 数据将于11月21日(周一)0800GMT公布 路透台北11月17日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾10月外 销订单金额料较上年同期增长3.35%，为连续第三个月增长。 先前分析师指出，第四季进入传统旺季，苹果 新品对出口数 据有所帮助，且台湾出口到中国已连续数月优于预期，外销接单来自中国 的也不少。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对10月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 2.70 法国巴黎银行 3.00 星展银行 3.70 富兰克林华美投 2.10 信 日盛投顾 4.50 元富投顾 6.30 永丰投顾 4.40 法国兴业银行 4.00 台新投顾 0.50 元大投顾 2.20 中值 3.35 (完) (撰写 李可柔; 审校)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。