香港已公布经济指标--2016/11/17

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年9月 零售销售值 -4.1 -10.5 -6.3 2016年9月 零售销售量 -3.9 -11.0 -4.0 2016年9月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +4.3 +2.0 2016年9月 甲类消费物价指数(CPI +3.3 +8.0 +2.1 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP) +1.9 +1.7 +2.3 季 16年8月-10月% 16年7月-9月% 15年8月-10月% 失业率 3.4* 3.4 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年9月 贸易赤字/盈余 -39.71 -32.1 -36.38 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。