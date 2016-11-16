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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 18:58 BJT

东南亚股市：印尼和菲律宾股市收高，新加坡股市则稍稍下跌

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   348.17     0.85   +0.25   +4.61   332.82
    新加坡                     2793.99    -3.56   -0.13   -3.08  2882.73
    马来西亚                  1627.63    -2.93   -0.18   -3.83  1692.51
    泰国                      1474.64    -1.82   -0.12  +14.49  1288.02
    印尼                      5185.47   106.96   +2.11  +12.90  4593.01
    菲律宾                     6966.28   109.13   +1.59   +0.20  6952.08
    越南                        674.60     0.34   +0.05  +16.51   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 于春红)

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