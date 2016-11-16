国际油市：亚洲石脑油价格上涨，裂解装置以最高产能运行

路透新加坡11月16日 - 亚洲石脑油船货升水在现货市场上涨，交易商周三称因需求持续强劲，石脑油裂解装置以最高产能运行。

交易商称，韩国Hanwha Total在成本加运费价(C&F)基础上以较日本报价每吨升水4美元的价格，售出12月下半月船期的一船石脑油船货。

交易商称，印度巴拉特石油向日本贸易商丸红售出3万吨低芳石脑油，船期为11月29日至12月1日，以离岸价基础上较中东报价每吨升水约13美元。

路透数据显示，这是巴拉特石油11个月来为石脑油船货收到的最高升水水平。

交易商称，尽管12月套利船货数量料将从11月的约80万吨升至逾100万吨，但仍低于上年同期水平，这令现货价格上涨。

消息人士补充称，由于中东炼厂正在进行维护，对亚洲的石脑油供应下降。

另一位消息人士称，另一方面，亚洲石脑油裂解装置在圣诞节和新年对塑料需求旺盛前以最大产能运行。

市场达成一笔石脑油交易，没有达成汽油交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文