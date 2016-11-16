国际油市：巴林石油以较低升水敲定2017年柴油定期供给合约

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月16日 - 贸易消息人士称，周三市场主要焦点放在巴林石油公司和台湾中油进行磋商，敲定2017年定期供给合约上。
他们表示，巴林石油(Bapco)以每桶较中东报价升水1.25美元的价格，敲定了含硫10ppm柴油定期供给合约，低于2016年的每桶升水2.65美元。
消息人士还表示，巴林石油将航煤升水定在较中东报价每桶1.05美元，低于2016年的升水1.85美元。
其中一位交易员表示，买家包括Total Trading、摩科瑞和皇家荷兰/壳牌石油集团，不过这未能立即从相关公司加以确认。
交易员表示，台湾中油公司敲定了2017年1-6月柴油定期供给合约，不过有关买家及价格的细节未能立即确认。
一位行业消息人士称，假如印度国内严重短缺柴油，印度巴拉特石油可能将进入现货市场购买柴油，该国明年将采用柴油欧洲IV号柴油标准。
消息人士表示，这将取决于该国Reliance Industries、Essar Oil等民间炼厂能在多大程度上满足需求的增长。
交易员表示，在新加坡永顺油品和兴隆继续大举购买，周三总计购入115万桶500ppm柴油。
新加坡现货市场有七笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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