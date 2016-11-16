国际油市：巴林石油以较低升水敲定2017年柴油定期供给合约

路透新加坡11月16日 - 贸易消息人士称，周三市场主要焦点放在巴林石油公司和台湾中油进行磋商，敲定2017年定期供给合约上。

他们表示，巴林石油(Bapco)以每桶较中东报价升水1.25美元的价格，敲定了含硫10ppm柴油定期供给合约，低于2016年的每桶升水2.65美元。

消息人士还表示，巴林石油将航煤升水定在较中东报价每桶1.05美元，低于2016年的升水1.85美元。

其中一位交易员表示，买家包括Total Trading、摩科瑞和皇家荷兰/壳牌石油集团，不过这未能立即从相关公司加以确认。

交易员表示，台湾中油公司敲定了2017年1-6月柴油定期供给合约，不过有关买家及价格的细节未能立即确认。

一位行业消息人士称，假如印度国内严重短缺柴油，印度巴拉特石油可能将进入现货市场购买柴油，该国明年将采用柴油欧洲IV号柴油标准。

消息人士表示，这将取决于该国Reliance Industries、Essar Oil等民间炼厂能在多大程度上满足需求的增长。

交易员表示，在新加坡永顺油品和兴隆继续大举购买，周三总计购入115万桶500ppm柴油。

新加坡现货市场有七笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完)

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