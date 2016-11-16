马来西亚期市：棕榈油期货三日来首次收高，追随竞争性油品升势

路透吉隆坡11月16日 - 马来西亚棕榈油期货周三录得三日来首次上涨，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所竞争性油品的升势。

马来西亚指标2月棕榈油期货 收高1.5%，报每吨2,855马币(657美元)。

成交量为51,327口，高于2015年平均的44,600口。

“(CBOT)豆油上涨，大商所豆油也走升，”一位在吉隆坡的交易员说。

交易员表示，在过去几日经历了动荡的走势后，市场正在进行修整。

上周五棕榈油期货曾在马币下跌的扶助下升至四年高位3,089马币。

之后棕榈油则在周一录得逾四个月来最大跌幅，追随大商所竞争性油品的跌势。当时有传闻称中国政府采取措施抑制投机。

CBOT-12月豆油合约 上涨0.6%，大商所1月豆油合约 则上涨1.4%。

其它植物油方面，大商所1月棕榈油合约 上涨3%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油在2,814马币已寻获支撑，或将向阻力位2,879马币反弹。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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