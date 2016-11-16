国际油市：亚洲燃料油现货升水持续获得支撑，因即期供应紧张

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月16日 - 亚洲燃料油现货升水持续从即期供应继续紧张中获得支撑，交易商称，尽管从上周末起陆续有进口船货运抵新加坡。
新加坡一交易商称，“我认为少量船货已推迟到12月，”指称这支撑了市场。
在船货推迟之外，交易商称，近期抵达的船货将花些时间才能进入市场，因为它们需要进行混合以满足规格需求。交易商称，那些拥有现有船货的供应商希望将货物交到码头市场，因为这较批发船货市场有一定升水。
行业消息人士称，在普氏窗口交易中，380-cst燃料油的卖方报价只有一个，而买方报价则有16个，显示出市场供应紧张。
周三报告在普氏窗口达成两笔现货交易，兴隆和雪佛龙均向Coastal售出了2万吨燃料油。
指标180-cst燃料油较新加坡报价升水较周二上升0.18美元，至每吨2.19美元，交投热络的380-cst燃料油较新加坡报价升水涨至每吨2.46美元，较周二高出0.55美元。
码头交货价较新加坡报价升水周三跌至每吨2.10美元，但交易商称，船用燃料油需求稳定及供应紧张带来一些支撑。
新加坡达成两笔燃料油现货交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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