国际油市：亚洲燃料油现货升水持续获得支撑，因即期供应紧张

路透新加坡11月16日 - 亚洲燃料油现货升水持续从即期供应继续紧张中获得支撑，交易商称，尽管从上周末起陆续有进口船货运抵新加坡。

新加坡一交易商称，“我认为少量船货已推迟到12月，”指称这支撑了市场。

在船货推迟之外，交易商称，近期抵达的船货将花些时间才能进入市场，因为它们需要进行混合以满足规格需求。交易商称，那些拥有现有船货的供应商希望将货物交到码头市场，因为这较批发船货市场有一定升水。

行业消息人士称，在普氏窗口交易中，380-cst燃料油的卖方报价只有一个，而买方报价则有16个，显示出市场供应紧张。

周三报告在普氏窗口达成两笔现货交易，兴隆和雪佛龙均向Coastal售出了2万吨燃料油。

指标180-cst燃料油较新加坡报价升水较周二上升0.18美元，至每吨2.19美元，交投热络的380-cst燃料油较新加坡报价升水涨至每吨2.46美元，较周二高出0.55美元。

码头交货价较新加坡报价升水周三跌至每吨2.10美元，但交易商称，船用燃料油需求稳定及供应紧张带来一些支撑。

新加坡达成两笔燃料油现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文