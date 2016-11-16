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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 22:42 BJT

美国热股：波音将在防卫与太空业务裁员500人，股价小跌

路透11月16日 - 全球最大的客机生产商波音公司 周二表示，将整顿国防和太空两块业务，在四年时间内裁员500人，并关闭两座工厂。

波音周二收报148.11美元，周三盘初小跌0.25%，报147.74美元。(完) 　　

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