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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 22:47 BJT

美国热股：中国宜人贷公布季度营收大增137%，股价上涨

路透11月16日 - 中国互联网金融公司宜人贷 公布季度营收大增137%。

宜人贷周二收报30.3美元，周三盘初升4.26%，报31.59美元。(完) 　　

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