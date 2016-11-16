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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 22:45 BJT

美国热股：彭博报导艾克森美孚与乍得就近740亿美元天价罚金进行协商

路透11月16日 - 彭博周二报导称，美国石油公司艾克森美孚(Exxon Mobil) 正在和中非的乍得(查德)就一笔创纪录的740亿美元的罚金进行协商，因乍得一法院裁定艾克森美孚需为未缴纳的石油开采特许费受罚。

艾克森美孚周二收报86.82美元，周三盘初跌0.75%，报86.17美元。(完)

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