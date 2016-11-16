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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 22:43 BJT

美国热股：零售商TARGET公布季度获利增长11%，股价劲涨近9%

路透11月16日 - 美国零售商TARGET CORP 公布季度获利增长11%，受助于开学季销售强劲。

TARGET周二收报71.44美元，周三盘初劲涨8.85%，报77.76美元。(完) 　　

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