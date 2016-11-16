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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 22:40 BJT

美国股市：开盘下跌，大选后的涨势暂竭

路透11月16日 - 美国股市周三开盘下跌，因投资者为利率上升作准备。此前特朗普胜选推动道琼工业指数昨日连涨七日。

道琼工业指数 下跌49.78点，或0.26%，至18,873.28点；标准普尔500指数 下滑5.42点，或0.25%，至2,174.97点；纳斯达克指数 下跌21.18点，或0.4%，至5,254.44点。(完)

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