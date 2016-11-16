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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 23:46 BJT

标题新闻：国际能源署(IEA)署长比罗尔称如果OPEC减产推动油价升至60美元，美国页岩油产量将大增

石油输出国组织(OPEC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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