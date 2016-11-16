南非汇市：兰特下跌多至1.3%，因美国升息押注增强提振美元普涨

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡11月16日 - 南非兰特兑美元周三下跌最多1.3%，交易商和分析师表示，因美元普涨，投资者对下月美国升息的预期不断加强。
兰特兑美元 跌至14.3850日内低位，1552 GMT，反弹至14.3125，较周二纽约收盘的14.1800仍下跌0.93%。
“目前只是因为美元大幅上涨。随着12月来临，大家预期美国将加息。我认为，目前市场预计加息机率约90%，”Treasury One交易员Phillip Pearce说。
“14.1000和14.5000兰特是新的区间，兰特将在该区间内波动，直至美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议后有明确的指引。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选