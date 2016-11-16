南非汇市：兰特下跌多至1.3%，因美国升息押注增强提振美元普涨

路透约翰内斯堡11月16日 - 南非兰特兑美元周三下跌最多1.3%，交易商和分析师表示，因美元普涨，投资者对下月美国升息的预期不断加强。

兰特兑美元 跌至14.3850日内低位，1552 GMT，反弹至14.3125，较周二纽约收盘的14.1800仍下跌0.93%。

“目前只是因为美元大幅上涨。随着12月来临，大家预期美国将加息。我认为，目前市场预计加息机率约90%，”Treasury One交易员Phillip Pearce说。

“14.1000和14.5000兰特是新的区间，兰特将在该区间内波动，直至美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议后有明确的指引。”(完)

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