欧元债市：南欧公债遭到抛售，欧洲央行政策前景成为焦点

* 投资者思量特朗普当选美国总统对欧洲的影响

* 葡萄牙公债领跌，收益率一度上升17个基点

路透伦敦11月16日 - 欧元区公债市场周三重启跌势，信贷评等较低的欧洲二线国家公债领跌，因预期通胀上升，投资者思量这将对欧洲央行未来政策造成怎样的影响。

意大利 和西班牙公债 收益率上升7-9个基点不等，葡萄牙公债 收益率一度触及2月来最高水准，升17个基点至3.70%。

“这很可怕，葡萄牙公债表现最差，远远落后于其他可比欧债，尽管周二该国经济成长数据良好，”德国商业银行策略师David Schnautz说。

葡萄牙国家统计部周二表示，该国第三季经济加速，因出口上升，7-9月经济成长0.8%。

自11月8日美国大选结果揭晓以来，特朗普1万亿美元财政支出刺激计划的前景，已经把发达国家市场的公债收益率全线推高。

一些分析师认为，在全球利率不断上升的情况下，欧洲央行倾向延续其购债计划的意愿可能下降。

“多数欧洲投资者关注的是，这一切将对欧洲央行的政策意味着什么，二线国家一直是欧洲央行政策的最大受益者，”ING分析师Benjamin Schroeder说道。

这也许可以解释，为何南欧公债在最近几个交易日的跌势尤其猛烈。

举例来说，意大利10年期公债收益率过去一周的波动区间介乎1.60-2.16%。该收益率周二收报1.97%，今日上升6个基点，盘中升穿2%。

“对于特朗普将实施怎样的政策以及这些政策将如何影响欧洲，仍存在极大不确定性。”Schroeder指出。

德国10年期公债 收益率持平在0.30%，是少数持稳的欧债之一。