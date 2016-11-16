更正-金属期市：铜和锌下跌，因美元上涨和中国忧虑

(更正：因译文有误，第一段应为“以及持有大量多仓的投机者在上周大涨后回调仓位”，而非“以及投机者出脱在上周急增的多头仓位”)

* 美元急升至14年高位

* 期铜连跌第二日，上周大幅攀升

* 全球铜市供应过剩至少将持续两年－行业会议

路透伦敦11月16日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜，期锌和其他基本金属期货周三下跌，受累于美元上涨，钢铁相关产品价格下跌，以及持有大量多仓的投机者在上周大涨后回调仓位。

LME期铜 连续第二天下跌，收低1.6%，报5,433美元，上周五曾触及去年6月来最高6,025.50美元。

“美元是主要推动原因，拉低基本金属市场，不过，中国对特朗普政府将向中国采取怎样的新立场的担忧也与日俱增，” T-Commodity合作伙伴Gianclaudio Torlizzi说。

美元指数 触及14年高位，使美元计价商品对其他货币持有人来说更昂贵。

在特朗普竞选总统期间，他声言将对中国产品征收关税，并将中国列为货币操纵国。

此外，LME期铜和上海期货交易所沪铜从贴水转为升水，打击了套利交易，Torlizzi说。

“LME铜跌穿5,750美元阻力位，只要留守在该水准以下，任何价格反弹都是卖出机会，”他又说，他以5,100美元目标位建立空头头寸。

经纪Marex Spectron称，预计上周LME铜投机多头头寸急升，触及2010年来最高水准。交易商表示，本周投机者的多头头寸已下降。

全球多家主要铜产商及贸易商的高管周三在上海一场行业会议上指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。

锌价下跌，因铁矿石和钢铁价格骤降，以及矿商卖出。

LME期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,523美元，下跌3.5%。期铝 收低2.3%，报1,696美元，因担心中国炼厂恢复出产，令供应过多的情况加剧。

期镍 没有跟随基本金属的跌势，收涨0.4%，报11,330美元，周五触及12,145美元。