纽约期市：原糖技术面疲弱令期价降至两个月低位，可可期货上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦11月16日 - 原糖期货周三骤降至两个月低位，因看空期权交易和大量技术性抛盘，市场消化白糖合约有大量交割的消息。
可可期货上涨，伦敦可可从九个半月低点反弹，因最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)表示，允许可可出口商将上季未履行的出口合约展期至2016-17季。
咖啡期货涨跌互见。
3月原糖 收低0.79美分，或3.7%，报每磅20.36美分，为7月来最大单日跌幅。该合约触及两个月低点20.31美分。
“市场仍然面临技术压力。今日稍早，执行价19.50美分的1月看跌期权达到3,280口，”一美国交易商表示，他补充说，期权的交易活动被解读为市场偏空。
近月原糖合约势将连续第六周下跌，14日相对强弱指标接近技术超卖水准。该合约较10月6日触及的逾四年高位23.9美分低15%。
周三交易所数据显示，周二到期的12月白糖合约交割53.585万吨，为逾九年来最大。
3月白糖 收挫13.50美元，或2.4%，报每吨541.20美元。
纽约可可期货上涨，因周二降至三年低点后寻获支撑。
3月纽约可可 收涨16美元，或0.7%，报每吨2,411美元，相对强劲指标显示该合约仍在技术超卖区域。
3月伦敦可可期货 收涨10英镑，或0.5%，报每吨2,002英镑。
3月阿拉比卡咖啡 收低0.9美分，或0.5%，报每磅1.644美元。1月罗布斯塔咖啡 收高27美元，或1.3%，报每吨2,163美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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