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市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 05:13 BJT

美股盘后：思科公布业绩后股价急跌4%

路透11月16日 - 思科 周三在美股盘后交易中急跌4%，此前
公司公布季度业绩。    
        
    思科公布会计年度第一季非GAAP每股收益0.61美元，GAAP每股收益0.
46美元，营收124亿美元。
    
    根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第一季每股收益0.59美元，
营收123.3亿美元。
        
    思科预计2017年第二季GAAP每股收益0.42-0.47美元，非GAAP每股收
益0.55-0.57美元，营收下跌2-4%。
        
    根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第二季每股收益0.59美元，
营收121.5亿美元。(完)

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