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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          92.86    +1.86    +2.04   2874827
    京东                26.51    +0.10    +0.38   9381635
    新浪              68.56    +0.88    +1.30    753201
    搜狐              35.19    +0.58    +1.68    140612
    网易             230.13    +2.03    +0.89    862100
    百度             166.74    +2.30    +1.40   2009554
    
    台湾
    台湾积体电路       29.86    +0.66    +2.26   1850721
    联电                1.79    -0.02    -1.10    184238
    日月光              5.24    -0.02    -0.38    133935
    硅品精密           7.14    -0.01    -0.14    335058
    和信超媒体         2.53    +0.02    +0.80     42271
    友达                3.54    -0.02    -0.56     65151
    中华电信           32.99    +0.19    +0.58    149000
    台湾国际航电      52.65    -0.07    -0.13    950528
    
    香港
    中国移动           54.01    -0.65    -1.19    193317
    中国联通           10.93    -0.09    -0.82     47020
    中国电信           46.99    -1.24    -2.57      7559
    中芯国际            6.61    +0.01    +0.15     12751
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00         0
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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