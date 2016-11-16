《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月16日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 92.86 +1.86 +2.04 2874827 京东 26.51 +0.10 +0.38 9381635 新浪 68.56 +0.88 +1.30 753201 搜狐 35.19 +0.58 +1.68 140612 网易 230.13 +2.03 +0.89 862100 百度 166.74 +2.30 +1.40 2009554 台湾 台湾积体电路 29.86 +0.66 +2.26 1850721 联电 1.79 -0.02 -1.10 184238 日月光 5.24 -0.02 -0.38 133935 硅品精密 7.14 -0.01 -0.14 335058 和信超媒体 2.53 +0.02 +0.80 42271 友达 3.54 -0.02 -0.56 65151 中华电信 32.99 +0.19 +0.58 149000 台湾国际航电 52.65 -0.07 -0.13 950528 香港 中国移动 54.01 -0.65 -1.19 193317 中国联通 10.93 -0.09 -0.82 47020 中国电信 46.99 -1.24 -2.57 7559 中芯国际 6.61 +0.01 +0.15 12751 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。