日韩经济指标预测--11月17日-11月24日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月14日当周 11月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.1% 11月18日(五) 暂无重要经济数据。 11月21日当周 11月20日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 -- 顺差4,983 出口(较上年同期) 10月 -- -6.9% 进口(较上年同期) 10月 -- -16.3% 11月21日(一) 暂无重要经济数据。 11月22日(二) 暂无重要经济数据。 11月23日(三) 暂无重要经济数据。 11月24日(四) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 51.4 2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 102 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -- -0.5% 全国整体CPI -- -0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -- -0.4% 东京地区整体CPI -- +0.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。