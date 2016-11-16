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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 06:12 BJT

****日韩经济指标预测--11月17日-11月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
         
    11月14日当周
    
    11月17日(四)  
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)          10月           --        +0.2%
                                (较上年同期)                     --        -1.1%
    
    11月18日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    11月21日当周
    
    11月20日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                     10月           --    顺差4,983
             出口(较上年同期)                     10月           --        -6.9%
             进口(较上年同期)                     10月           --       -16.3%
        
    11月21日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    11月22日(二)
    暂无重要经济数据。
    
    11月23日(三)
    暂无重要经济数据。
    
    11月24日(四)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      11月初值        --          51.4
    2100 韩国消费者信心指数                         11月        --           102
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月       --         -0.5%
             全国整体CPI                                        --         -0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            11月        --         -0.4%
             东京地区整体CPI                                    --         +0.1%
    (完)    

      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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