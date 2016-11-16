版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 06:16 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及14年高位，预料会回落

* 预料美元易回落，此前受特朗普政策预期提振大幅上升
    * 美国生产者物价和工业生产数据，限制美元涨幅
    * 交易商等待美联储主席叶伦周四在国会的证词陈述
    * 欧元接近一年低位，政治忧虑持续带来压力

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约11月16日 - 美元兑一篮子货币周三攀升至近14年高位，尽管分析师警告称，
美元容易出现回落，此前对美国当选总统特朗普刺激经济政策的押注，刺激美元急升。
    
    欧元兑美元跌至近一年最低。11月8日特朗普意外当选总统，令人担心未来一年欧洲国
家选举问题及民粹主义候选人获胜，可能造成接二连三的不稳定因素。
    
    “市场有些超前了。看来容易出现短期回调，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说
。
    
    弱于预期的美国生产者物价和工业生产数据，令公债收益率保持在其10个月高位附近，
且限制美元的涨幅。
    
    两年期美国公债 收益率基本持平在1.005%，10年期美债 收益率
下跌1.5个基点，至2.223%。
    
    美元指数触及2003年4月来最高100.57，后回落至100.42，日内上涨0.2%。美元指数过
去八日累计上升3.5%，为去年5月来最大八日升幅。
    
    分析师表示，尽管交易商对12月13-14日美联储政策会议加息的预期增强，但美元大涨
可能导致美联储决策者重新考虑是否要加息，因为美元上涨将对美国出口造成影响。
    
    “到达了其极限，可能对美国经济成长造成负面影响，”Pimco全球经济顾问Joachim F
els在路透全球投资前景峰会上说。
    
    美联储主席叶伦在周四1500 GMT在国会联合经济委员会作证词陈述，她可能对美元急升
表示关注。
    
    “任何叶伦表达担忧的讲话，市场都不会轻率对待，”道明证券的Issa说。
    
    CME Group的FedWatch显示，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储下月将联邦基
金利率目标区间上调至0.50-0.75%的机率约为91%。
   
    交易商深信美国加息和担忧欧洲政治，对欧元带来压力，令欧元跌穿1.07美元，为去年
12月初来首次。纽约尾盘，欧元 跌0.4%，至1.0679美元。
    
    美元兑日圆 基本持平在109.15日圆，稍早升至6月1日来最高109.75日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0685   1.0720   -0.33   -1.61   1.0860
    美元/日圆            109.06   109.15   -0.08   -9.34   120.30
    欧元/日圆         116.59   117.04   -0.38  -10.64   130.47
    美元/瑞郎            1.0017   1.0017   +0.00   -0.01   1.0018
    英镑/美元            1.2441   1.2453   -0.10  -15.59   1.4738
    美元/加元            1.3442   1.3447   -0.04   -2.87   1.3839
    美元/离岸人民币      6.8879   6.8712   +0.24   +4.87   6.5680
    澳元/美元            0.7476   0.7556   -1.06   +2.76   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0712   1.0741   -0.27   -1.60   1.0886
    欧元/英镑         0.8590   0.8599   -0.10  +16.60   0.7367
    新西兰元/美元        0.7065   0.7098   -0.46   +3.52   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4759   8.4232   +0.63   -4.12   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0600   9.0399   +0.22   -5.64   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1976   9.1858   +0.13   +8.89   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.8299   9.8514   -0.22   +7.19   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐