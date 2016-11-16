更新版 1-《全球汇市》美元指数触及14年高位，预料会回落

* 预料美元易回落，此前受特朗普政策预期提振大幅上升 * 美国生产者物价和工业生产数据，限制美元涨幅 * 交易商等待美联储主席叶伦周四在国会的证词陈述 * 欧元接近一年低位，政治忧虑持续带来压力 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约11月16日 - 美元兑一篮子货币周三攀升至近14年高位，尽管分析师警告称， 美元容易出现回落，此前对美国当选总统特朗普刺激经济政策的押注，刺激美元急升。 欧元兑美元跌至近一年最低。11月8日特朗普意外当选总统，令人担心未来一年欧洲国 家选举问题及民粹主义候选人获胜，可能造成接二连三的不稳定因素。 “市场有些超前了。看来容易出现短期回调，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说 。 弱于预期的美国生产者物价和工业生产数据，令公债收益率保持在其10个月高位附近， 且限制美元的涨幅。 两年期美国公债 收益率基本持平在1.005%，10年期美债 收益率 下跌1.5个基点，至2.223%。 美元指数触及2003年4月来最高100.57，后回落至100.42，日内上涨0.2%。美元指数过 去八日累计上升3.5%，为去年5月来最大八日升幅。 分析师表示，尽管交易商对12月13-14日美联储政策会议加息的预期增强，但美元大涨 可能导致美联储决策者重新考虑是否要加息，因为美元上涨将对美国出口造成影响。 “到达了其极限，可能对美国经济成长造成负面影响，”Pimco全球经济顾问Joachim F els在路透全球投资前景峰会上说。 美联储主席叶伦在周四1500 GMT在国会联合经济委员会作证词陈述，她可能对美元急升 表示关注。 “任何叶伦表达担忧的讲话，市场都不会轻率对待，”道明证券的Issa说。 CME Group的FedWatch显示，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储下月将联邦基 金利率目标区间上调至0.50-0.75%的机率约为91%。 交易商深信美国加息和担忧欧洲政治，对欧元带来压力，令欧元跌穿1.07美元，为去年 12月初来首次。纽约尾盘，欧元 跌0.4%，至1.0679美元。 美元兑日圆 基本持平在109.15日圆，稍早升至6月1日来最高109.75日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0685 1.0720 -0.33 -1.61 1.0860 美元/日圆 109.06 109.15 -0.08 -9.34 120.30 欧元/日圆 116.59 117.04 -0.38 -10.64 130.47 美元/瑞郎 1.0017 1.0017 +0.00 -0.01 1.0018 英镑/美元 1.2441 1.2453 -0.10 -15.59 1.4738 美元/加元 1.3442 1.3447 -0.04 -2.87 1.3839 美元/离岸人民币 6.8879 6.8712 +0.24 +4.87 6.5680 澳元/美元 0.7476 0.7556 -1.06 +2.76 0.7275 欧元/瑞郎 1.0712 1.0741 -0.27 -1.60 1.0886 欧元/英镑 0.8590 0.8599 -0.10 +16.60 0.7367 新西兰元/美元 0.7065 0.7098 -0.46 +3.52 0.6825 美元/挪威克朗 8.4759 8.4232 +0.63 -4.12 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0600 9.0399 +0.22 -5.64 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1976 9.1858 +0.13 +8.89 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.8299 9.8514 -0.22 +7.19 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)