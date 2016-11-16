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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 06:48 BJT

****澳新经济指标预测--11月17日-11月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 
    
    11月14日当周
    
    11月17日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                        10月      增加2      减少0.98
             全职就业人数(万人)                                 --       减少5.3
             就业参与率                                      64.6%         64.5%
             失业率                                           5.6%          5.6%
    
    11月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。                          
    
    11月21日当周
    
    11月21日(一) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月23日(三)
    0030 澳洲建筑完工                             第三季        --         -3.7%  
    
    11月24日(四)
    0030 澳洲资本支出                             第三季        --         -5.4%
             建筑类支出                                         --        -10.6%
             机械类支出                                         --         +2.8%
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                10月         --     逆差14.36
                                                截至10月的一年  --        逆差34
               进口                                10月         --            49  
               出口                                             --          34.7 (完) 
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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