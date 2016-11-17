金砖国家：11月16日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月16日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.67%，报847.15点。
中国股市：沪综指连两日小幅收跌，市场趋谨慎中小盘股显活跃
中国汇市：人民币兑美元收跌至6.87关口，净购汇格局延续人民币仍承压
香港股市：小幅收低，金融及地产股领跌
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巴西股市：指标股指再度突破60,000点关口，受巴西国家石油公司(Petrobras)等绩优股提振。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.85%，报60,759.317点。
巴西汇市：拉美货币走势拉锯，对于美国总统当选人特朗普上台后可能造成的全球贸易冲击的担忧，让位给他将采取何种政策的不确定性。雷亚尔兑美元 收报3.4193/17，上日收报3.4318/45。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨1.17%，报43,592.38点；大盘综合指数 收盘上涨1.16%，报50,004.82点。
南非汇市： 兰特下跌多至1.3%，因美国升息押注增强提振美元普涨
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印度股市：回吐涨幅，收盘几无变动。BSE指数 收盘下跌0.02%，报26,298.69点；NSE指数 收盘上涨0.04%，报8,111.6点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.94，上日收报67.74。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.94%，报989.68点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.45%，报512.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.81%，报64.718；卢布兑欧元 贬值0.47%，报69.173。(完) (编译 张涛；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。