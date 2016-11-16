美国与加拿大经济指标预测--11月17日-11月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月14日当周 11月17日(四) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.5% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 119.8 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 房屋开工年率(万户) 115.6 104.7 房屋开工(较前月) -- -9.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 25.7 25.4 四周均值(万人) -- 25.975 续请失业金人数(万人) 11月5日当周 203.8 204.1 1330 美国费城联储制造业指数 11月 正8.0 正9.7 1630 美国克利夫兰联储CPI 10月 -- +0.2% 11月18日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.1% +0.2% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 11月 -- 正18 综合指数 -- 正6 11月21日当周 11月21日(一) 1330 美国全国活动指数 10月 -- 负0.14 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 -- +0.8% 11月22日(二) 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -- 持平 1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 547 547 成屋销售(较前月) -- +3.2% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 11月 -- 负4 11月23日(三) 1230 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- -- 建筑许可(较前月) -- -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 10月 +1.1% -0.3% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.3% +0.1% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.6% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -1.3% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.4% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 53.4 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月终值 89.5 91.6 现况指数 -- 105.9 预期指数 -- 82.5 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 59.4 59.3 新屋销售(较前月) -- +3.1% 11月24日(四) 暂无重要经济数据公布 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 戴素萍)