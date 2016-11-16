加拿大股市：收跌，因大宗商品价格与公债收益率下滑

路透多伦多11月16日 - 加拿大股市主要指数周三下跌，因大宗商品价格走软和长期公债收益率下降令资源和金融类股承压，抵消了主要消费品类股的涨幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低22.88点或0.16%，至14,733.22点。

该指数周二创下9月以来最大涨幅，今年迄今已上扬13%，不过在10月触及16个月高位14,963.60点后已陷入胶着状态。

Raymond James旗下公司MacDougall, MacDougall & MacTier的股票分析师Ian Nakamoto指出，景气循环类股在年初时比较便宜，并且在上周美国总统大选之前已经开始上涨。

“特朗普胜选后，人们认为经济增长加速的幅度将大于希拉里克林顿执政的情况，所以为这类股的涨势又添了把火，吸引更多投资者进入，”Nakamoto表示。

金融类股回吐近期部分涨幅，由于较长期公债收益率连续第二日下跌。