加拿大股市：收跌，因大宗商品价格与公债收益率下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多11月16日 - 加拿大股市主要指数周三下跌，因大宗商品价格走软和长期公债收益率下降令资源和金融类股承压，抵消了主要消费品类股的涨幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低22.88点或0.16%，至14,733.22点。
该指数周二创下9月以来最大涨幅，今年迄今已上扬13%，不过在10月触及16个月高位14,963.60点后已陷入胶着状态。
Raymond James旗下公司MacDougall, MacDougall & MacTier的股票分析师Ian Nakamoto指出，景气循环类股在年初时比较便宜，并且在上周美国总统大选之前已经开始上涨。
“特朗普胜选后，人们认为经济增长加速的幅度将大于希拉里克林顿执政的情况，所以为这类股的涨势又添了把火，吸引更多投资者进入，”Nakamoto表示。
金融类股回吐近期部分涨幅，由于较长期公债收益率连续第二日下跌。
大盘指数10个分类指数中有四个收高，其中主要消费品类股上涨1.3%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。