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市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 07:14 BJT

《美国重要政经日程》--11月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周请领失业金报告、10月消费者物价指数和实质所得

1330 - 商务部公布10月房屋开工数据

1330 - 农业部(USDA)公布一周出口销售报告

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计数据

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月、六个月期国库券，并宣布标售两年期、五年期和七年期公债以及两年期浮息债券

1800 - 财政部标售10年期通胀保值债券

2100 - 农业部每周例行公布全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)

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