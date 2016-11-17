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市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 08:23 BJT

****欧洲经济指标预测--11月17日-11月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月14日当周    
    
    11月17日(四)
    0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第三季          --       9.9%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  9月          --   顺差3.92
               全球贸易收支(亿欧元)                                 --  顺差25.19
    0930 英国零售销售(较前月)                         10月        +0.4%      持平
                 (较上年同期)                                     +5.3%     +4.1%
             扣除能源的零售销售(较前月)                           +0.4%      持平
                           (较上年同期)                           +5.4%     +4.0%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   10月终值        +0.3%     +0.4%
                                   (较上年同期)                   +0.5%     +0.5%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                       +0.1%     +0.4%
                               (较上年同期)                       +0.8%     +0.8%
    
    11月18日(五)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月        +0.1%     -0.2%
                            (较上年同期)                          -0.9%     -1.4%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              9月          --    盈余236
               经季节调整经常帐(亿欧元)                             --    盈余297
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                      --    流入798  
    
    11月21日当周
        
    11月21日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    11月22日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         10月          --  顺差43.74
    0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑)     10月          --     106.13
             公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                           --     101.18
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                        --     132.85
    1100 英国CBI总工业订单差值                        11月          --       负17
    1500 欧元区消费者信心指数                      11月初值         --      负8.0    
    
    11月23日(三)
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       11月初值        --        55.0
                   服务业PMI                                       --        54.2
                   综合PMI                                         --        55.1
    
    11月24日(四)
    0745 法国企业景气指数                             11月         --         102
    0700 德国经季节调整GDP(较前季)                   第三季        --       +0.2%
             未经季节调整GDP(较上年同期)                           --       +1.5%
    0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       11月初值        --        51.8
                   服务业PMI                                       --        51.4
                   综合PMI                                         --        51.6    
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                    第三季        --       -5.6%
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                       11月        --       110.5
                    现况指数                                       --       115.0
                    预期指数                                       --       106.1 
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            10月初值        --    顺差28.8
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     11月初值        --        53.5
                     服务业PMI                                     --        52.8
                     综合PMI                                       --        53.3
    0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   10月        --      38.252
    1000 意大利薪资指数(较前月)                        10月        --        持平
                       (较上年同期)                                --       +0.6%
    1200 德国GfK消费者信心指数                         12月        --         9.7
    
    11月24-29日
    0700 德国进口物价(较前月)                          10月         --       +0.1%
                     (较上年同期)                                   --       -1.8% (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 戴素萍 审校 龚芳)

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