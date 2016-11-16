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货币新闻 | 2016年 11月 17日 星期四 07:42 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增幅大于预估，进口上升

(新增细节与油市结算价)

路透11月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，进口上升且原油交割地库欣库存增加。

EIA公布，在截至11月11日该周，美国原油库存 增加530万桶，市场预估为增加150万桶。

油价周三在震荡交易中下跌，因市场对美国原油库存增幅大于预期的考量，大于冻产希望的重燃，此前俄罗斯就与沙特的可能会晤发表了评论。

布兰特原油 结算价下跌0.32美元，或0.7%，报每桶46.63美元；美国原油 下跌0.24美元，或0.5%，报每桶45.57美元。

上周美国原油日进口量 增加91万桶。大量进口导致美国炼油厂聚集地--墨西哥湾库存增加490万桶。

美国原油交割地库欣库存增加69.1万桶。

EIA数据显示，炼厂产能利用率 增加2.1个百分点。日炼油量 增加30.9万桶。

美国上周汽油库存 增加74.6万桶，市场预估为减少41.6万桶。

美国馏分油库存 增加31万桶，市场预估为减少170万桶。(完)

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