更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增幅大于预估，进口上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增细节与油市结算价)
路透11月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，进口上升且原油交割地库欣库存增加。
EIA公布，在截至11月11日该周，美国原油库存 增加530万桶，市场预估为增加150万桶。
油价周三在震荡交易中下跌，因市场对美国原油库存增幅大于预期的考量，大于冻产希望的重燃，此前俄罗斯就与沙特的可能会晤发表了评论。
布兰特原油 结算价下跌0.32美元，或0.7%，报每桶46.63美元；美国原油 下跌0.24美元，或0.5%，报每桶45.57美元。
上周美国原油日进口量 增加91万桶。大量进口导致美国炼油厂聚集地--墨西哥湾库存增加490万桶。
美国原油交割地库欣库存增加69.1万桶。
EIA数据显示，炼厂产能利用率 增加2.1个百分点。日炼油量 增加30.9万桶。
美国上周汽油库存 增加74.6万桶，市场预估为减少41.6万桶。
美国馏分油库存 增加31万桶，市场预估为减少170万桶。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。