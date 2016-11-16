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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 07:55 BJT

****敬告客户：新西兰第三季生产者物价指数(PPI)数据推迟发布，受地震影响****

路透惠灵顿11月17日 - 亲爱的客户，您好：

新西兰统计局称，由于周一地震造成办公室损害，原定11月16日(周三)2145GMT公布的第三季生产者物价指数(PPI)数据推迟发布。

有进一步信息时将再做公布。

如有任何建议或者意见，请发邮件至

guijuan.qu1@thomsonreuters.com

(完)

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