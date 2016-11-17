美国金融：抵押贷款活动降至10个月低位，因债市暴跌利率上扬

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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“这让潜在置业者暂停出手。谁都不会急于买房，”佛罗里达州Bankrate.com的首席金融分析师Greg McBride表示。
特朗普意外胜选引发全球债市遭遇抛售，抵押贷款利率创2013年6月“缩减购债恐慌”以来最大单周升幅。
分析师称，如果特朗普履行竞选时承诺的减税和增加联邦支出，会推升通胀，从而侵蚀债券价值，因此交易员谨慎以对。
McBride认为，当然，如果特朗普最终的财政支出力度没那么大，则债券收益率和抵押贷款利率可能下降。
11月11日止当周，MBA抵押贷款市场指数下降9.2%至436.3，为1月15日当周以来最低。
MBA称，较短期抵押贷款平均利率升至3月以来最高。
MBA衡量每周再融资申请活动的指标上周下降10.9%至1,810.1，为3月以来最低，衡量每周购房贷款需求的指标下降6.2%至197.0，为1月以来最低。(完) (编译 龚芳/李爽；审校 王丽鑫/徐文焰)
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