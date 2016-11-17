美国金融：抵押贷款活动降至10个月低位，因债市暴跌利率上扬

“这让潜在置业者暂停出手。谁都不会急于买房，”佛罗里达州Bankrate.com的首席金融分析师Greg McBride表示。

特朗普意外胜选引发全球债市遭遇抛售，抵押贷款利率创2013年6月“缩减购债恐慌”以来最大单周升幅。

分析师称，如果特朗普履行竞选时承诺的减税和增加联邦支出，会推升通胀，从而侵蚀债券价值，因此交易员谨慎以对。

McBride认为，当然，如果特朗普最终的财政支出力度没那么大，则债券收益率和抵押贷款利率可能下降。

11月11日止当周，MBA抵押贷款市场指数下降9.2%至436.3，为1月15日当周以来最低。

MBA称，较短期抵押贷款平均利率升至3月以来最高。